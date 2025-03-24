◇２４日（月）▲韓悳洙（ハン・ドクス）首相の罷免の是非を判断する弾劾審判の宣告（１０：００、憲法裁判所）▲「非常戒厳」宣言を巡り内乱罪などで起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の第２回公判準備手続き（ソウル中央地裁）▲国会外交統一委員会の全体会議（１４：００）◇２５日（火）▲閣議（１０：００）▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第８戦のヨルダン戦（２０：００、水原