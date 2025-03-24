◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2025年3月23日ロサンゼルス）ドジャースは23日（日本時間24日）、エンゼルスとのオープン戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（30）は「1番・DH」で先発出場する。また、日本開幕戦を体調不良のため欠場したムーキー・ベッツ内野手（32）は「2番・遊撃」、左肋骨の痛みで欠場したフレディ・フリーマン内野手（35）は「3番・一塁」でそれぞれ先発復帰し、8日のホワイトソックス戦以