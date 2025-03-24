◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦東海大札幌7−6日本航空石川（2025年3月23日甲子園）土壇場で東海大札幌の太田ツインズが逆転勝利をたぐり寄せた。1点を追う9回2死一塁で3番の兄・勝心（まさむね、3年）が四球でつなぐと、4番の弟・勝馬（しょうま、3年）が左前同点適時打。一卵性双生児のコンビネーションが「2人の夢の甲子園」（勝馬）で発揮された。07年10月15日生まれ。兄は左打者で、弟は右打ちだ。「性格も