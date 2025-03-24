◇第97回選抜高校野球大会第5日2回戦花巻東6−3二松学舎大付（2025年3月23日甲子園）滞空時間は6秒を超えた。0―0の3回1死二、三塁。花巻東の4番・古城大翔（2年）が木製バットでフルスイングした。先制の左犠飛を放ち「ケガしてチームに迷惑をかけた。4番を任せてもらい、しっかり先制点を取るんだという気持ちだった」と甲子園初打点が決勝打になったことを喜んだ。小1で野球を始めて以来、花巻東OBのドジャース・大