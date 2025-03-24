◇第97回選抜高校野球大会第5日2回戦健大高崎4−3敦賀気比（2025年3月23日甲子園）【記者フリートーク】投手として、たぎる血を知っている。昨春選抜で22回無失点だった左腕・佐藤龍月（りゅうが＝3年）は、昨年8月末に左肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、今大会は背番号18で野手専念。経験を伝える役割も期待され、勝ち気な石垣に「無理するな」とストップをかけてきた。下重の奮闘、青柳監督