新たな株価指数が普及するには、知名度の向上が欠かせない。２４日から算出・公表が始まる「読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））」は、知名度の高い投資信託シリーズで連動する金融商品の販売が決まっているものの、新たな日本株の指標として中長期的に定着するには、個人投資家にどれだけ浸透できるかがカギとなる。「今後の展望は」「証券会社に期待することは」大手証券会社の三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券