◇第97回選抜高校野球大会第5日2回戦健大高崎4−3敦賀気比（2025年3月23日甲子園）今秋ドラフト1位候補に挙がる健大高崎（群馬）の石垣元気投手（3年）が23日、敦賀気比（福井）との2回戦で今大会初登板した。1点リードの9回2死一塁から救援し、全5球とも150キロ超の直球を投げ込み、遊飛で試合を締めた。大会前に左脇腹を痛めた影響で1回戦は登板しなかったが、選抜史上3位タイとなる最速152キロを計測し不安を一掃。史