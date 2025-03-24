◇第97回選抜高校野球大会第5日2回戦健大高崎4−3敦賀気比（2025年3月23日甲子園）1回戦が終わり、出場全32校が登場した。巨人の捕手として活躍し、DeNAでスカウト部長を務めた吉田孝司氏（78）が今大会の注目選手を分析した。健大高崎・石垣は初戦は登板がなかったが、2回戦の救援は見事だった。左脇腹を痛めた影響を感じさせない直球を投げていた。フォームもいいし、馬力もある。高校時代の松坂大輔のような感じに