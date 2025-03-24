◇第97回選抜高校野球大会第5日2回戦二松学舎大付3−6花巻東（2025年3月23日甲子園）今大会初の柵越えアーチ（大会2号）も届かなかった。0―4の7回、二松学舎大付（東京）の5番・永尾愛蓮（3年）が左越え2ラン。大会1号は西日本短大付・斉藤大将のランニングホームランで「入ってうれしかった」と振り返った。124キロの内角スライダーを完璧に捉えた。「変化球待ちで反応できた。体を回して打った感じ」。冬場の連続10