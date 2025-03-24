「ＯＮＥ」（２３日、さいたまスーパーアリーナ）Ｋ−１元３階級王者・武尊（３３）が、元ＯＮＥフライ級ムエタイ世界王者のロッタン・ジットムアンノン（２７）とキックボクシングルールで対戦し、１回１分２０秒ＫＯ負けを喫した。強烈な左フックを２発連続で被弾し、玉砕した。２０２２年６月、那須川天心との「ＴＨＥＭＡＴＣＨ」で敗れた後、再起して現役続行。“ムエタイの伝説”と呼ばれるロッタンと戦うために２３