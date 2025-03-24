俳優の迫田孝也（４７）が２３日、都内で行われた東京ガールズコレクションとＴＢＳのコラボイベント「ＴＢＳＡＫＡＳＡＫＡＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」内で、この日最終回を迎えた日曜劇場「御上先生」のイベント「隣徳学院文化祭」に高石あかり（２２）らと出演した。社会派学園ドラマとして描かれた今作で学年主任の溝端を演じた迫田は、文科省の官僚・津吹役を演じた櫻井海音（２３）とランウェイに登場。ジャケットを脱ぎ