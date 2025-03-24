＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞歌手で女優のいしだあゆみさんが3月11日に、甲状腺機能低下症で亡くなった。76歳だった。歌手として多くのヒット曲を歌った。ミリオンヒットの「ブルー・ライト・ヨコハマ」。義弟（妹の夫）のなかにし礼さんが作詞した「あなたならどうする」。前2作に続き3回目のNHK紅白歌合戦で歌った「砂漠のような東京で」。中でも「ブルー・ライト・ヨコハマ」（作詞・橋本淳、作曲・筒美京平）