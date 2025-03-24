3月24日（月）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞国道443・・・上益城郡益城町砥川（携帯電話・シートベルト）国道3・・・水俣市ひばりヶ丘（交差点違反）県道・・・球磨郡錦町木上（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断