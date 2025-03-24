俳優岡田将生（35）がこのほど、都内でNHKドラマ「地震のあとで」（4月5日開始、土曜午後10時）完成試写会に出席した。作家村上春樹氏が著した4作の短編を連続ドラマ化。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、東日本大震災、コロナ禍と4つの出来事を題材とし、人間社会を襲う圧倒的な暴力とその影響を描く。岡田は阪神・淡路大震災が題材の第1話に出演。東京で震災の報道を見たことをきっかけに妻に失踪され、奇妙な旅に導かれる男