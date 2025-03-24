【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、エンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続の本塁打が期待される。大谷は19日のカブスとの開幕第2戦に「1番・DH」で先発出場。5回に右腕ピアソンから右中間へ1号ソロを放った。2試合8打席目での一発は自己最速。東京シリーズは2試合で8打数3安打の打率.375、1本塁打、1打点、2四