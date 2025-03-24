女優の小芝風花（27歳）が、「食べログ」の20周年記念CMに起用され、3月24日より「ごはんいこー！」篇の放映を開始する。レストラン検索・予約サービス「食べログ」は2025年3月、サービス開始から20周年を迎える。これを記念して、「ごはんいこー！」の一言から世界がもっと幸せになることを目指す「ごはんいこー！」拡大プロジェクトを開始。それに伴い、小芝を起用した20周年記念CMを放映する運びとなった。CMは、仕事終わりに落