俳優の岡田将生（３５）がこのほど、ＮＨＫの連続ドラマ「地震のあとで」（４月５日スタート、土曜・後１０時）の取材会を共演の橋本愛（２９）、唐田えりか（２７）と行った。村上春樹氏の連作短編を原作に、１９９５年の阪神・淡路大震災の直後から現代まで、３０年間の「地震のあと」を４編の物語として描く。岡田は映画「ドライブ・マイ・カー」に続き２作目の春樹作品となったが「前回もそうだったんですけど、やはり答え