◆オープン戦広島１―３ソフトバンク（２３日・マツダスタジアム）広島のドラフト３位・岡本が、今季の球団大卒ルーキー５人で唯一の開幕１軍切符をつかんだ。５番手で９回に２安打で１失点も、それまで対外試合６戦７イニングを被安打１で無失点だった。新井監督は「今日は初めて点を取られたけど、いいもの見せてくれている。１軍で経験を積ませたいと感じさせてくれるキャンプ、オープン戦だった」と競争を勝ち抜いた。甲