◆オープン戦オリックス２―１阪神（２３日・京セラＤ）鮮烈な世界デビューから中７日―。阪神・門別啓人投手（２０）が確かな成長の跡を刻んだ。５回２／３を７安打２失点。いずれも失点は失策絡みで、今春は実戦２５回２／３を自責０でフィニッシュした。オープン戦の防御率０・００（規定以上）は２３年の平良（西武）以来２年ぶりで、阪神では１１年の久保以来。「今まではランナーを出してから気持ちで投げていたけど、ミ