◆第９７回センバツ高校野球大会第６日健大高崎４―３敦賀気比（２３日・甲子園）第９７回センバツ高校野球大会は第６日の２３日、敦賀気比が健大高崎に５回まで無安打無得点に抑えられるなどして敗れた。９回２死一塁で遊飛に打ち取られた主将の岡部飛雄馬（ひゅうま）遊撃手（３年）は、２回戦敗退に「僕がしっかり打てていたら、勝てるチャンスがあった。悔しい気持ちでいっぱいです」と唇をかんだ。名前の由来は野球漫画