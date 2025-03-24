７５歳の自分はイケオジイ！？２０２５年大阪・関西万博（４月１３日開幕）で、大阪府・市などが出展する「大阪ヘルスケアパビリオン」が２３日、大阪市此花区の会場内で開館式を行い、報道陣向けの内覧会も開催された。入社２８年目で５０歳の田中昌宏記者が、同パビリオンの目玉コーナー「ミライのじぶん」で２５年後の姿を「見た」。あっちも未来、こっちも未来。複数の万博パビリオン内覧会を取材している記者は正直、未