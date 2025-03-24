◆明治安田Ｊ３リーグ▽第６節ＦＣ大阪１―０金沢（２３日・花園）まさしく好調だ。Ｊ参入３季目のＦＣ大阪は、ホームの花園ラグビー場で４勝目を挙げ、２０チーム中で首位をキープ。ＭＦ木匠（きつい）貴大（３１）が後半４４分、右足でミドルシュートをぶち込み、決勝点に。「ずっと練習していた形。イメージ通り」と今季初得点に胸を張った。チームは昨季、Ｊ２自動昇格圏２位以内を逃し、ぎりぎり６位でプレーオフ進出