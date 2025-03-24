読売テレビの澤口実歩アナ（29）が、同局の報道情報番組『情報ライブミヤネ屋』（月〜金後1：55〜3：50）を、28日の放送をもって卒業することが発表された。3月31日からは西尾桃アナが新MCとして出演する。【写真】新たに『情報ライブ ミヤネ屋』MCに就任した入社3年目の西尾桃アナ澤口アナは林マオアナの後、2020年8月から4年8ヶ月にわたってMCを務めた。5代目MCには入社3年目の西尾アナが就任する。また同番組は2006年7