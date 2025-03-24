フリーアナウンサーの宮根誠司が出演する読売テレビの報道情報番組『情報ライブミヤネ屋』（月〜金後1：55〜3：50）が番組スタートから20年目に突入する。【写真】新たに『情報ライブ ミヤネ屋』MCに就任した入社3年目の西尾桃アナ同番組は2006年7月31日の放送開始。また、澤口実歩アナ（29）が28日をもって卒業し、新たに西尾桃アナ（24）が3月31日から5代目MCに就任する。宮根アナは「そして、ミヤネ屋は今年で20年目