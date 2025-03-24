俳優の岡田将生（35）、橋本愛（29）、唐田えりか（27）がこのほど、都内で行われたNHK土曜ドラマ『地震のあとで』（4月5日スタートNHK総合後10：00〜後10：45）完成試写会に登壇。唐田が、岡田と共演した思いを語った。【集合カット】村上春樹氏の難解作品を実写化。橋本愛＆岡田将生＆唐田えりか今作は、1995年に発生した阪神淡路大震災の後、作家・村上春樹氏が著した4つの短編を震災から30年を迎える今年、全4話で連続