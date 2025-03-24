読売テレビの西尾桃アナ（24）が3月31日から、同局の報道情報番組『情報ライブミヤネ屋』（月〜金後1：55〜3：50）の5代目MCに就任する。2020年8月から4年8ヶ月にわたってMCを務めた澤口実歩アナ（29）は28日をもって卒業する。【写真】『情報ライブ ミヤネ屋』の卒業を発表した澤口実歩アナ西尾アナは兵庫県宝塚市出身。大阪大学経済学部卒業後、2023年入社。趣味・特技は「歌・カラオケ、ゲーム、アニメ鑑賞」。また同番