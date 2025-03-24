あなたは、毎朝どのように1日を始めていますか？目覚めた後、ぼんやりとスマホをチェックしながらなんとなく準備をしていませんか？実は、成功者ほど「朝1分の使い方」にこだわり、その1分が人生の方向性を決める大きな要因になっています。話題の書籍『奇跡が起きる 毎朝1分日記』の著者・三宅裕之氏は、「成功者は朝1分で『今日の目標』を決め、やるべきことを明確にすることで、集中力と生産性を飛躍的に向上させている」と言い