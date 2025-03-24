ドジャースの大谷翔平投手（30）が、25年シーズン版にアップデートされるKONAMIのモバイルゲーム「eBaseball:MLBPROSPIRIT」（メジャスピ）で最高クラスの能力値がさらにアップされることが判明した。26日に「’25カバーアスリート:大谷翔平」として登場し、昨季の「50―50（54本塁打、59盗塁）」達成の功績などが考慮され、左ミート（対左投手のミート）＋1（81A）、パワー＋1（86A）、走力＋3（83A）とアップ。制作チー