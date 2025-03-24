俳優の内藤剛志（69歳）が、3月22日に放送されたバラエティ番組「中条・モモコ・内藤の知っとかなアカンサイ 〜関西の灯台もと暗し大照射〜」（毎日放送）に出演。高偏差値で知られる大阪随一の進学校出身だと話し、中条あやみ、ハイヒール・モモコを驚かせた。大阪出身の中条あやみ、ハイヒール・モモコ、内藤剛志の3人が、「関西で有名やけど、詳しくは知らんこと」「関西人がめっちゃ興味あるのに、よく分かってへんこと