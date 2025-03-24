ボートレース徳山のG2「モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ」は5日目10〜12Rの準優勝戦を終え、24日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。寺田が押し切る。準優も危なげなく先マイ。スタートで後手に回ることは考えにくい。スキなく運んでG2初制覇を成し遂げる（特別競走は2023年3月5日のG1芦屋70周年記念以来13回目）。出足のいい堀本が差して追走の1番手。仕掛け的確な中野がカドに陣取る。この一