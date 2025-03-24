◇大相撲春場所千秋楽（2025年3月23日エディオンアリーナ大阪）大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）が3度目の賜杯を手にした。初優勝を目指す平幕・高安（35＝田子ノ浦部屋）と3敗で並んで迎えた千秋楽は結びで琴桜、決定戦で高安を下し、大関昇進3場所目で初制覇。優勝3度は現役最多に並び、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の2度も超えた。夏場所（5月11日初日、東京・両国国技館）で日本出身では稀勢の里以来、年6場