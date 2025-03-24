ときに、夫の行動のわずかな変化が、深い不安や疑念を引き起こすことがあります。特に、夫の浮気を疑う場合、その兆候を見極めることは非常に重要です。今回は、夫の浮気を見抜くコツを紹介します。【自分本位な振る舞い】普段は家族思いの夫が、突然、自己中心的な行動を取り始めることがあれば警戒が必要です。外見に過度な関心を抱きだしたり、SNS上での自己演出が目立つようになったりすると、自分中心の思考が強まっている可