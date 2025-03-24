日々の人間関係の中で、ときには身近な人の問題行動に悩まされることもあるでしょう。今回は、そのような状況を乗り越え、穏やかな日々を取り戻すための対応策を紹介します。【無理な要求をされたとき】身近な人に過剰な要求をされることがありますが、自分の限界を知り、適切に断ることが大切です。親しい関係であっても、お互いの負担にならないよう誠実な対話を心掛けましょう。【意見の押しつけが激しいとき】いくら仲がよくて