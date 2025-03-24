カブス捕手のパートナーが公開した思い出写真の中に…見覚えのあるケーキ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手と妻・真美子さんのプレゼントは、開幕シリーズで対戦した相手チームにも届いていた。カブスのミゲル・アマヤ捕手の恋人ダニエラ・レガルダさんが実物を紹介。「さすがすぎ」「MVP級」と日本のファンの話題を集めている。ドジャースの婦人会に贈られたケーキがカブス側にも届いていた。大谷のシグネチャーロゴが描