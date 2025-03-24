世界最速でワールドカップ出場を決めた森保ジャパンの評価は上々のようだ。先週木曜日に行なわれた北中米ワールドカップ・アジア最終予選で日本代表はバーレーンと対戦。２対０の勝利を収め、６勝１分けでグループＣの２位以内を確定させた。３試合を残して８大会連続８回目の本大会行きが決まり、アメリカ、メキシコ、カナダの開催国を除いて世界一番乗りとなる出場切符獲得だ。【画像】９頭身の超絶ボディ！ 韓国チア界が誇