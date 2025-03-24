◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2025年3月23日千葉県紫CCすみれC（6668ヤード、パー72））18番のバーディーでパープレーにまとめたホステスプロの渋野は「スポンサーさんが見ているところだけ頑張った」と笑った。国内ツアーのトップ10入りは22年ツアー選手権リコー杯（10位）以来。「久々のトップ10だったので上位で戦えたことはうれしい」とうなずいた。フォード選手権から再び米ツアーに参戦