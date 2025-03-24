◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2025年3月23日千葉県紫CCすみれC（6668ヤード、パー72））昨季から米ツアーを主戦場とするホステスプロの吉田優利（24＝エプソン）が9打差をつけて圧勝した。8打差の首位で出て4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算13アンダーとして2位以下を突き放した。地元千葉で23年ワールド・サロンパス・カップ以来約2年ぶりのツアー通算4勝目を挙げた。今季開