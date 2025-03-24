【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は23日、フィンランドのラハティで団体第3戦が行われ、二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）の日本は3位に入り、団体戦では2季ぶりに表彰台に上がった。