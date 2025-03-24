物価高騰や人生100年時代の到来などお金の心配事がつのるいま、不安はますます高まっています。そこで本連載では、人気風水師・李家幽竹が8年ぶりに、コロナ後の金運をテーマにした本『激変!キャッシュレス時代の金運アップ対策 李家幽竹の一生お金に困らない超☆風水術』から、新しい時代を生き抜く金運を身につけるために、風水でできること全部を紹介していきます。いまやスマホ・QRコード決裁、銀行アプリによる出入金、投資活