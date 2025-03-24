元「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（41）が23日放送のフジテレビ系特番「お宝査定ランキング！芸能人ハウスマッチ」（日曜午後4時）に出演。映画「スター・ウォーズ」シリーズを1度見てないのにファンだと明かした。同番組は主婦タレント5名の家に眠る自慢のお宝を一斉査定。丸山の自宅には「スター・ウォーズ」のフィギュアがあった。さらに「お気に入りの」ベビーヨーダやチューバッカのフィギュアも公開した。その