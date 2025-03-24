◇明治安田Ｊ２リーグ第６節札幌２−１愛媛（２３日・ニンジニアスタジアム）北海道コンサドーレ札幌が今季初の逆転勝ちで２連勝を飾った。アウェー・愛媛戦は前半９分に連係ミスから先制を許すも、同３６分にＦＷバカヨコ（２９）の今季初ゴールで同点に。後半３７分には途中出場のＦＷ金健熈（３０）が２季ぶりとなる得点を挙げ、２―１で勝利した。＊＊＊＊２連勝はできたが、厳しい言い方をすれば偶然勝てたという内容