■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5016) ＪＸ金属 東証プライム (3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード (260A) オルツ 東証グロース (6920) レーザーテク 東証プライム (2914) ＪＴ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3133) 海帆 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ