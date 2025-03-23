中国共産党ナンバー2の李強首相が、訪中しているアメリカのデーンズ上院議員と面会し、米中関係について「重要なポイントを迎えている」と強調しました。国営の新華社通信によりますと、デーンズ議員は23日午後、アメリカ企業のトップらとともに、李強首相に面会しました。李首相は「現在、中米関係の発展にとって新たに重要なポイントを迎えている」と述べ、「お互いが選ぶべきなのは対抗ではなく対話だ。ゼロサムゲームで