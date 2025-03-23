「ＯＮＥ」（２３日、さいたまスーパーアリーナ）Ｋ−１元３階級王者・武尊（３３）が元ＯＮＥフライ級ムエタイ世界王者のロッタン・ジットムアンノン（２７）＝タイ＝とキックボクシングルールで対戦し、１回１分２０秒ＫＯ負けに終わった。これでプロ通算４４勝５敗。開始直後は近距離からローキックの蹴り合いでけん制し合ったが、ロッタンが一気に距離を詰めて左フックを打つと、武尊はぐらつき後退。さらに続けて強烈な左