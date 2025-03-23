■『ONE 172：武尊 VS ロッタン』23日・さいたまスーパーアリーナメインイベントでロッタンに1ラウンドでKO負けした武尊が、大会終了後にメディアインタビューに応じ、「自分が弱かっただけ」と潔く負けを認めた。【動画】武尊、衝撃の1ラウンドKO負け…試合開始から80秒、ロッタンの剛腕に沈む試合は1ラウンド序盤でロッタンのパンチを被弾した武尊がダウンし、立ち上がろうとしたが足に力が入らず立てない様子を見たレフェ