能登半島地震で大きな被害が出た石川県能登町で23日、任期満了に伴う町長選が投開票され、無所属新人の元町議吉田義法氏（53）が、無所属現職の大森凡世氏（62）と無所属新人の飲食業鳥井俊介氏（44）を破り初当選した。地震と昨年9月の豪雨からの復興政策が主な争点だった。投票率は71.19％で、前回2021年の59.24％を11.95ポイント上回った。吉田氏は人口減対策や復旧の加速化を訴え、支持を集めた。大森氏は復興計画策定など