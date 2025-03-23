ＤｅＮＡは２３日、入江大生投手、平良拳太郎投手、三森大貴内野手、神里和毅外野手が、２５日から１軍に合流することを発表した。入江は昨季、右肩の手術を受け１軍登板なしに終わったが、２２日の西武とのオープン戦で１回無安打無失点、１奪三振と好投。これで自身２年ぶりの開幕１軍を迎えることが濃厚となった。平良は２２日の西武とのオープン戦で先発し、５回無安打無失点好投。昨季７月以来の１軍登板で、復活を印象