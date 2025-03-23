3月22日（現地時間21日、日付は以下同）、クリーブランド・キャバリアーズは敵地でフェニックス・サンズと対戦し、112－123で敗戦を喫した。キャブスは17日のオーランド・マジック戦以降勝ち星を挙げられておらず、今回の敗戦により今シーズン初の4連敗を喫することとなった。 キャブスは2月6日のデトロイト・ピストンズ戦から3月15日のメンフィス・グリズリーズ戦まで1カ月以上にわた