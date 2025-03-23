【モデルプレス＝2025/03/23】俳優の松坂桃李が主演を務めるTBS系日曜劇場「御上先生」（毎週日曜よる9時〜※25分拡大）の監督・宮崎陽平氏が23日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日放送された最終話での“仕掛け”に言及した。＜※ネタバレあり＞【写真】「御上先生」考察集まる蝶々のワンシーン◆松坂桃李主演「御上先生」本作は子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」を中心に物語が展開。未来を夢見る子供たちが汚い大人