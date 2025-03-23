◆格闘技「ＯＮＥ１７２武尊ｖｓロッタン」（２３日、さいたまスーパーアリーナ）格闘技イベント「ＯＮＥ」は２３日、さいたまスーパーアリーナ「ＯＮＥ１７２武尊ｖｓロッタン」で開催した。メインイベントのフライ級（６１・２キロ以下契約）キックボクシング「スーパーファイト」３分５回戦で元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がタイのロッタン・ジットムアンノンに１回１分２０秒、ＫＯで敗れた。大会後、「ＯＮＥ」